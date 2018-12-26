Vaski'den Çomaklı İlkokuluna Yeni Su Hattı
19 dakika önce
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Çomaklı İlkokuluna yeni su hattı çekildi.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Çomaklı
İlkokuluna yeni su hattı çekildi.
Kent genelinde çalışmalarını sürdüren VASKİ ekipleri, eğitim kurumlarının sorunlarını öncelikli olarak çözmek için uğraş veriyor. Bilhassa kırsal mahallelerde okulların altyapı hizmetlerinin yapımına büyük önem veren VASKİ, yıllardır ihmal edilen eğitim kurumlarının sorunlarını tek tek gideriyor. Tuşba
ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi'ndeki ilkokulda yaşanan su sorunu da VASKİ ekiplerin başarılı çalışması ile sona erdirildi.
Yaşanan olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler, 100 metrelik yeni hat çekimi ile okulunun su sıkıntısını giderdi. Okulun öğretmen ve öğrencileri, su sorununun giderilmesinde büyük gayret gösteren VASKİ'ye teşekkür ettiler. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:47 Kaynak: İHA
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