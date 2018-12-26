Son Dakika Haberleri: Vaski'den Çomaklı İlkokuluna Yeni Su Hattı

Vaski'den Çomaklı İlkokuluna Yeni Su Hattı

19 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Çomaklı İlkokuluna yeni su hattı çekildi.

Vaski'den Çomaklı İlkokuluna Yeni Su Hattı, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Çomaklı İlkokuluna yeni su hattı çekildi.

Kent genelinde çalışmalarını sürdüren VASKİ ekipleri, eğitim kurumlarının sorunlarını öncelikli olarak çözmek için uğraş veriyor. Bilhassa kırsal mahallelerde okulların altyapı hizmetlerinin yapımına büyük önem veren VASKİ, yıllardır ihmal edilen eğitim kurumlarının sorunlarını tek tek gideriyor. Tuşba ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi'ndeki ilkokulda yaşanan su sorunu da VASKİ ekiplerin başarılı çalışması ile sona erdirildi.

Yaşanan olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler, 100 metrelik yeni hat çekimi ile okulunun su sıkıntısını giderdi. Okulun öğretmen ve öğrencileri, su sorununun giderilmesinde büyük gayret gösteren VASKİ'ye teşekkür ettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:47 Kaynak: İHA

Çomaklı, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ'den "Don" Uyarısı Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı

Elektrik, Doğal Gaz ve Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Yeniden Belirlendi Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:06:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vaski'den Çomaklı İlkokuluna Yeni Su Hattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]