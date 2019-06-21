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VASKİ'den drenaj çalışması

50 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yağmur suyu terfi binası kurdu.

VASKİ'den drenaj çalışması, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yağmur suyu terfi binası kurdu.

İnsanların şifa bulmak için akın ettiği hastaneye bu kez VASKİ ekipleri yardıma koştu. VASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanal Yapı İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki yıllarda hastanede yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla derinliği 8 metre olan bir yağmur suyu terfi binası kurarak hizmete aldı. Drenaj yapımında 2x2 bax kullanılarak drenaj hattının bacası kuruldu. Buradan 10 metre 500 mm'lik koruge boru ile İpekyolu Caddesi drenaj hattına bağlantı yapıldı. 2 adet dalgıç pompa ile çalışan sistemle yağmur ve çevre sularının hastaneye sızması engellenmiş oldu.

Ekiplerin yoğun mesai harcayarak kısa zamanda bitirdiği terfi sistem yapımında araç ve ekipmanlar öngörülen zamandan önce hizmeti tamamlayarak devreye aldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
Van, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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