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VASKİ'den içme suyu çalışması

1 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İspiriz Dağı'ndan Başkale ilçe merkezine içme suyu sağlayan hattı değiştiriyor.

VASKİ'den içme suyu çalışması, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İspiriz Dağı'ndan Başkale ilçe merkezine içme suyu sağlayan hattı değiştiriyor.

Kendi öz imkanlarıyla ihaleye çıkılmadan başlatılan çalışmada, 3 bin 500 metrelik su hattının güzergahı değiştirildi. Daha önce yapılan isale hattının dağlık alandan geçmesi nedeniyle arızalara müdahalenin neredeyse imkansız hale geldiği ve personelin can güvenliği açısından da risk teşkil ettiği göz önüne alınarak, yeni hat yol seviyesine indirilerek tamamen yenilendi. Çatak ilçesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, Başkale merkezine su sağlayan hattan dolayı meydana gelen arızaların önüne geçilerek hat güvence altına alındı. İlçenin yıllardır süren su sorunu ise bu çalışma ile giderildi.

Çalışmaların yapıldığı alana giden VASKİ İşletmeler Dairesi Başkanı Yunus Durak, Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ve Başkale Şube Şefi Yeşim Bilicier, yapılan zorlu çalışmayı yerinde inceledi. Ekiplere zaman zaman malzeme taşımasında yardımcı olan heyet, çalışanlara çay ikram edip birlikte yemek yedi. Ekiplere göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür eden heyet, bu sayede kurumun büyük tasarruf sağladığını da dile getirdiler.

3 bin 500 metrelik hattın yapımını kendi imkanlarışlf gerçekleştiren VASKİ'nin bu çalışması ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yürüttüğü çalışmasının birkaç gün içinde bitirilerek ilçeye yeni hatta su verilmesi hedefleniyor. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Başkale, Güncel
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