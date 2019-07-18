Son Dakika Haberleri: VASKİ'den içme suyu çalışması
Son Dakika Güncel Haber

VASKİ'den içme suyu çalışması

57 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İşletmeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla yıllardır su hasreti çeken yerleşim birimleri suya kavuşturuluyor.

VASKİ'den içme suyu çalışması, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İşletmeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla yıllardır su hasreti çeken yerleşim birimleri suya kavuşturuluyor.

Başkale Yurttepe Mahallesi Govik mezrasında devam eden yeni su hattı çalışmalarıyla yedi yıl sonra ilk kez kaynaktan su verilmeye başlandı. Dört gün süren çalışmalarla 2 bin 500 metrelik yeni su hattı çekilen 15 hanelik mezrada su sevinici yaşandı. VASKİ'nin ihaleye çıkmadan kendi imkanlarıyla yaptığı yeni su hattı çekme çalışmalarıyla da kurumun büyük tasarruf etmesi sağlandı.

VASKİ Genel Müdürü Şeref Demir de, Yurttepe Mahallesi Govik mezrasında devam eden çalışmaları inceledi. Yetkililerden bilgiler alarak mezra halkıyla da bir araya gelerek su sevinçlerine ortak olan Genel Müdür Şeref Demir, VASKİ çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini ve halkın sorunlarının çözümü için kendi imkanları ile ihaleye çıkılmadan ekiplerin büyük işler başardığını ifade ederek, ekiplere teşekkür etti.

Mezra halkı da, yıllardır susuzluk çektiklerini ve ilk defa çözüm için VASKİ'nin çalışma başlattığını söyleyerek, "2 bin 500 metreden sırtımızda bidonlarla su taşıyorduk. Bu sıkıntımızı gideren Genel Müdürümüz Şeref Demir ve ekibine teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

Demir'e; İşletmeler Dairesi Başkanı Yunus Durak, Başkale Şube Şefi Yeşim Bilicier de iştirak etti. - VAN
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Başkale, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:26:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VASKİ'den içme suyu çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]