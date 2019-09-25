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VASKİ'den içme suyu çalışması

58 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 20 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşayan Emin Paşa Mahallesi Mehmet Bey 1. Çıkmaz Sokağa yeni su hattı çekerek sorunu giderdi.

VASKİ'den içme suyu çalışması, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 20 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşayan Emin Paşa Mahallesi Mehmet Bey 1. Çıkmaz Sokağa yeni su hattı çekerek sorunu giderdi.


VASKİ, Edremit ilçesi Emin Paşa Mahallesi Mehmet Bey 1. Çıkmaz Sokakta içme suyu hattı çekme çalışmaları başlattı. Yaklaşık 700 metrelik yeni su hattı bağlantısı gerçekleştirilen sokakta, 20 yıldır devam eden su sorunu çözüme kavuşturuldu. Yeni asfalt yol yapım öncesi su hattı çekimi tamamlanarak yolun tekrar tahrip edilmesinin de önüne geçildi.


20 yıldır ilk kez VASKİ'nin bu sokakta hizmet ettiğine dikkat çeken mahalle halkı, "Kendi imkanlarımızla yıllar önce su hattı çektik, yetersiz kaldı. Başvurumuzla birlikte ekipler çalışmaya başladı. Yeni su hattı çekildi. Bizi susuzluktan kurtardılar. Teşekkür ederiz" dediler. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mehmet Bey, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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