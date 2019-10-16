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VASKİ'den içme suyu çalışması

1 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 90 evin kullandığı içme suyu hattı değiştirildi.

VASKİ'den içme suyu çalışması, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 90 evin kullandığı içme suyu hattı değiştirildi.


Yıllardır çözülemeyen Şabaniye Mahallesi Emir Sultan Sokaktaki içme suyu sorunu, VASKİ ekipleri tarafından bir hafta içinde çözüme kavuşturuldu. Sürekli arıza veren eski su hattı için harekete geçen ekipler, ana su şebekesi hattından gelen boruların 700 metrelik kısmını değiştirildi. Yaklaşık 90 evin kullandığı hattın değişimi ile sokak sakinleri rahat bir nefes aldı. Sokakta tüm evsel bağlantıların yeri de kazılarak vatandaşlara kolaylık sağlandı.


Emir Sultan Sokak sakinleri, kısa zamanda çağrılarına cevap verilerek, sorunun giderilmesi için canla başla çalışan ekiplere teşekkür ederek, "Daha önce haftanın her günü arıza veren su hattı yüzünden çok sıkıntı çektik. Yeni hat yapımı ile rahat bir nefes aldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
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