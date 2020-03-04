VASKİ'den su baskını uyarısı - Son Dakika
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VASKİ'den su baskını uyarısı

7 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesiyle kar erimesi sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını ve taşkınlara karşı uyardı.

VASKİ'den su baskını uyarısı, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesiyle kar erimesi sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını ve taşkınlara karşı uyardı.


VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte geçtiğimiz aylarda etkili olan aşırı kar yağışının mart ayı ile birlikte erime sürecine girdiği belirtilerek, taşkınların yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları istenildi. Açıklamada, şehirde yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke kanallarının ayrı olmasına rağmen, yağmur suyu kanallarının yetersiz oluşundan kaynaklı kodu düşük yerlerde su taşkınlarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Şebekelerdeki ani su yükselmelerinin bilhassa bodrum katlarını etkileyip, kanalizasyon hatlarında tıkanıklığa sebebiyet vereceği hatırlatılan açıklamada, vatandaşların su baskınları ile kanalizasyonların geri tepmelerine karşı duyarlı olmalarının önemine vurgu yapıldı. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, su baskını, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:13 Kaynak: İHA
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