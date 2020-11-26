VASKİ'den su borcu yapılandırması - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su borçlarını yapılandırıyor.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun' kapsamında su borcu olan vatandaşlara 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları halinde, peşin ödemede gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, "Bugünden itibaren başlayacak olan yapılandırma işlemleri VASKİ hizmet binasında abonenin bizzat başvuru halinde yapılacak. Başvuru yapacak olan vatandaşların kimlik fotokopisi, sayaç markası-yılı, sayaç seri numarası ve sayaç son endeksi bilgileriyle başvuruda bulunması gerekiyor" denildi. - VAN