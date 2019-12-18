VASKİ'den su kesintisi duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel VASKİ'den su kesintisi duyurusu - Son Dakika

VASKİ'den su kesintisi duyurusu

7 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, oluşan arızadan dolayı bazı mahallelere su verilemeyeceğini duyurdu.

VASKİ'den su kesintisi duyurusu, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, oluşan arızadan dolayı bazı mahallelere su verilemeyeceğini duyurdu.


VASKİ'den yapılan açıklamada, şehir merkezine Gürpınar'dan içme suyu sağlayan 1500 mm'lik ana isale hattında oluşan arıza dolayısıyla bazı mahallelerde su kesintisine gidileceği belirtilerek, "19 Aralık 2019 Perşembe günü sabah saat 07.00'dan akşam saat 20.00'ye kadar Edremit'e bağlı Köprüler, Köklü, Dönemeç, Andaç, Enginsu, Çayırbaşı, Kıyıcak, Mülk, Elmalı, Süphan ve Yeni Mahalle ile Gevaş'a bağlı Atalan, Uğurveren mahalleleriyle şehir merkezinde kısmi su kesintisine gidilecektir" denildi. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:17 Kaynak: İHA
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