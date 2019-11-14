VASKİ'den su kesintisi uyarısı
6 saat önce
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı semtlerde su kesintisine gidileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı semtlerde su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamada, DSİ tarafından devam eden "Van Civar Yerleşimler İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı" kapsamında 30 bin metreküplük depoya çelik hat bağlantısı yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yapılacak çalışmalardan dolayı 16 Kasım 2019 Cumartesi günü sabah 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçe merkezleri ile Edremit Yeni TOKİ konutlarında kısmi su kesintisine gidilecek" denildi. - VAN
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