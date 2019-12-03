VASKİ'den Van Ferit Melen Havalimanını su hattı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, başlattığı yeni çalışmayla Van Ferit Melen Havalimanının su hattını şehir şebekesi suyuna bağladı.



Hizmete girdiğinden bu yana sondajlarla su ihtiyacını karşılayan Van Ferit Melen Havalimanına yapılan anlaşmayla ilk kez şehir şebekesinden su hattı bağlantısı yapıldı. Şimdiye kadar abonesi bulunmayan ve su ihtiyacını sondajlardan karşılayan havalimanı ve lojmanlarına VASKİ ile varılan anlaşma sonrası yeni su hattı çekme çalışmalarına başlandı. 300 metrelik yeni su hattı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tesisleri ile Van Ferit Melen Havalimanı ilk kez yeni su hattı ile tanışırken, çevresinde bulunan Galericiler Sitesi, Özel Hareket lojmanlarının da eski olan hatları yenilendi. - VAN