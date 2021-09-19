VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu - Son Dakika

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde bazı mahallelerde 12 saat süreyle zorunlu su kesintisi yapılacağını duyurdu.

VASKİ'den yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerince Morgedik regülatöründe yapılacak temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle, 20 Eylül'de 08: 00-20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı ifade edildi.

Kesintiden Çelebibağ, Adnanmenderes (yukarı TOKİ konutları), Beyazıt (solaha mevki ), Kocapınar ve Akbaş mahallelerinin etkileneceği belirtilen açıklamada, temizlik ve bakım çalışmalarının zaruri olduğu, çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.