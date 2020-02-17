VASKİ, eğitim programlarıyla hizmette kaliteyi arttırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel VASKİ, eğitim programlarıyla hizmette kaliteyi arttırıyor - Son Dakika

VASKİ, eğitim programlarıyla hizmette kaliteyi arttırıyor

6 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, düzenlediği eğitim programlarıyla kurumsallaşmayı güçlendirirken, hizmette de kaliteyi arttırmayı hedefliyor.

VASKİ, eğitim programlarıyla hizmette kaliteyi arttırıyor, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, düzenlediği eğitim programlarıyla kurumsallaşmayı güçlendirirken, hizmette de kaliteyi arttırmayı hedefliyor.


VASKİ toplantı salonunda düzenlenen "Kurumsal Altyapı, Hakediş ve Yaklaşık Maliyet" eğitim programına Plan Proje Dairesi Başkanı Harun Şahin ile ilgili birimlerin teknik personelleri katıldı. Eğitim Uzmanı Süleyman Turgut Yüzüak ve Kurumsal Uzman Şeyhmus Aba tarafından verilen eğitim seminerinde; ihaleye çıkan altyapı hizmetleri için metraj ve maliyet çıkarılması, yazılımdaki yenilikler ve yazılımın geliştirilmesi, yaklaşık maliyet çalışmaları, hakediş hazırlama ve bunlara bağlı diğer konular ile ilgili süreçler yazılım programlarında ayrıntılı olarak anlatıldı. Karşılaşılan sorunlar ve çözümleriyle yazılımın daha verimli kullanılması için de personeller önerilerini dile getirdi.


Toplantıda konular görsel materyallerle detaylı bir şekilde sunulurken, teknik personellerin ilgili konulardaki soruları da cevaplandırıldı. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Harun Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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