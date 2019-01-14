Vaski, Eğitimlerle Kurumsal Kaliteyi Artırıyor
45 dakika önce
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği eğitim seminerleriyle hizmette kaliteyi ve verimliliği arttırdı.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği eğitim seminerleriyle hizmette kaliteyi ve verimliliği arttırdı.
VASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim programları büyük ilgi görüyor. Bu eğitim programları ile personellere uzman ekipler tarafından yeni bilgiler aktarılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi toplantı salonunda yapılan "657 sayılı DMK, 4857 sayıl İş kanunu, İdari Mevzuat, Resmi Yazışmalar, Dijital Evrak Kayıt ve dosyalama sistemi ile Taşınır Mal Yönetmenliği ile Kamu İhale Kanunu
" konulu eğitim seminerine çok sayıda VASKİ personeli katıldı.
Seminerde İç Denetçi Suat Aksu
ve İhale Uzmanı Mustafa Mutlu
tarafından katılımcılara detaylı bilgiler sunuldu. Üç gün süren seminer çerçevesinde personellerin yeni uygulamalarla ilgili merak ettikleri konular da detaylı olarak cevaplandırıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:29 Kaynak: İHA
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