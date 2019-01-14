Son Dakika Haberleri: Vaski, Eğitimlerle Kurumsal Kaliteyi Artırıyor

Vaski, Eğitimlerle Kurumsal Kaliteyi Artırıyor

45 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği eğitim seminerleriyle hizmette kaliteyi ve verimliliği arttırdı.

Vaski, Eğitimlerle Kurumsal Kaliteyi Artırıyor, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği eğitim seminerleriyle hizmette kaliteyi ve verimliliği arttırdı.

VASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim programları büyük ilgi görüyor. Bu eğitim programları ile personellere uzman ekipler tarafından yeni bilgiler aktarılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi toplantı salonunda yapılan "657 sayılı DMK, 4857 sayıl İş kanunu, İdari Mevzuat, Resmi Yazışmalar, Dijital Evrak Kayıt ve dosyalama sistemi ile Taşınır Mal Yönetmenliği ile Kamu İhale Kanunu" konulu eğitim seminerine çok sayıda VASKİ personeli katıldı.

Seminerde İç Denetçi Suat Aksu ve İhale Uzmanı Mustafa Mutlu tarafından katılımcılara detaylı bilgiler sunuldu. Üç gün süren seminer çerçevesinde personellerin yeni uygulamalarla ilgili merak ettikleri konular da detaylı olarak cevaplandırıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:29 Kaynak: İHA

Van, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez

Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:14:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vaski, Eğitimlerle Kurumsal Kaliteyi Artırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]