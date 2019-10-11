VASKİ ekibinden kanalizasyon çalışması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kavurma Mahallesi'nde 7 aydır yaşanan kanalizasyon sıkıntısını ortadan kaldırdı.



Edremit ilçesi Kavurma Mahallesi Memur-Sen TOKİ konutlarına ait kanalizasyon hattında uzun süredir devam eden arıza, VASKİ ekiplerinin müdahalesi ve başlatılan hat yenilemesiyle giderildi. Ekipler geceli gündüzlü çalışarak oluşan mağduriyeti kısa zamanda son erdirdi.



158 konutu etkileyen kanalizasyon arızasında hattın 42 metrelik kısmı tamamen yenilendi. Yaklaşık 6 metrelik derinlikte çalışan ekipler, 400'lük boruyu değiştirerek hattın tekrar hizmet vermesini sağladı.



Yapılan çalışmayı takdirle karşıladıklarını belirten Kavurma Mahallesi Muhtarı Melek Kına, çalışma alanında bulunan Kanalizasyon ve Atık Su Dairesi Başkanı Murat Aslan ile de görüştü. Kına, "Bu yaşanan kanalizasyon arızası büyük sorun teşkil ediyordu. Bu çalışmayla sıkıntılar giderildi. Başta VASKİ Genel Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm personellere mahallem ve TOKİ sakinleri adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN