VASKİ ekibinden kar temizleme çalışmalarına tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel VASKİ ekibinden kar temizleme çalışmalarına tam destek - Son Dakika

VASKİ ekibinden kar temizleme çalışmalarına tam destek

7 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte son bir haftadır yoğun kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele eden büyükşehir belediyesine tam destek verdi.

VASKİ ekibinden kar temizleme çalışmalarına tam destek, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte son bir haftadır yoğun kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele eden büyükşehir belediyesine tam destek verdi.


Hem kent merkezinde hem de ilçelerde çalışmalara katılan VASKİ ekipleri, bazen de mahsur kalan araçları kurtarmak için vatandaşların yardımına koştu. Gürpınar Topsakal Mahallesi'nde görevden dönen VASKİ iş makinesi, yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Yoğun tipiden dolayı kara saplanan araç kurtarılarak en yakın yerleşim birimine ulaşması sağlandı.


Muradiye ilçesi Topuzarpa Mahallesi'nde ise acil bir hastanın olduğu ihbarı üzerine VASKİ ekipleri yolu açarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasına yardımcı oldu. Tüm ekip ve araçlarıyla kar mücadelesine katılan VASKİ ekipleri, sahada tam kadro görev yaparak karla mücadele için yoğun gayret gösteriyor.


Ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Makine İkmal Garajına giderek ekiplerle bir araya geldi.


Kendilerini göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Kaplan, yoğun kar yağışının yaşandığı Van'da büyükşehir ekipleriyle geceli gündüzlü çalışan ve ilçelerde büyük fedakarlıklar gösteren tüm çalışanlara teşekkür etti. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen, kendilerini ihbar edince son anda kurtuldu
Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı (3) ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:38:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VASKİ ekibinden kar temizleme çalışmalarına tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]