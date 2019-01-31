Vaski Ekibinden Zorlu Mesai
59 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen su arızası, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin ortak çalışmasıyla giderildi.
Van
'ın Erciş
ilçesinde meydana gelen su arızası, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) ekiplerinin ortak çalışmasıyla giderildi.
VASKİ ekipleri, Erciş'in Velibey Yaylası'ndaki su şebekesinden hizmet alan Keklikova Mahallesi'ne su verilemediği ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Velibey Yaylası'na kepçeyle ulaşamayan ekiplerin yardımına Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Gelen dozerle metrelerce karın kapattığı yol açılarak arızaya ulaşılabildi. Yapılan hizmet dayanışmasıyla arıza giderilerek yeniden mahalleye su verilmeye başlandı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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