Son Dakika Haberleri: - VASKİ ekibinin kar ve tipi imtihanı başladı
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- VASKİ ekibinin kar ve tipi imtihanı başladı

6 saat önce

- VASKİ ekibinin kar ve tipi imtihanı başladıVAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipiye rağmen meydana gelen su arızasını onardı.

- VASKİ ekibinin kar ve tipi imtihanı başladı

VAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipiye rağmen meydana gelen su arızasını onardı.

Doğu Anadolu Bölgesinde baş gösteren soğuk havalar, Van'da da etkisini gösterdi. Yüksek rakımlı bazı yerleşim yerlerinde etkili olan kar ve tipi, çalışan ekiplere de zor anlar yaşatıyor. VASKİ ekipleri, etkisini iyiden iyiye hissettiren soğuk ve karlı havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Muradiye ilçesine bağlı Şehit Mehmet Bey Mahallesi'ndeki su hattında meydana gelen arıza üzerine VASKİ ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yola çıkmasından sonra kar ve tipi etkisini arttırdı. Engebeli araziden geçen ekiplere, kötü hava koşulları zor anlar yaşattı.

Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra arıza yerine ulaşan ekipler, 110'luk su borusu hattını onararak birçok mahalleyi besleyen şebekeye tekrar suyu vermeyi başardı. 6 saat süren arıza onarımından sonra kar ve tipi eşliğinden ekipler geri dönüş yolculuğuna geçti.

- VASKİ ekibinin kar ve tipi imtihanı başladı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Muradiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
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