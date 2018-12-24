Vaski Ekibinin Zorlu Kış Mesaisi
1 saat önce
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında 3 kilometre yaya giderek oluşan arızayı giderdi.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) Genel Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında 3 kilometre yaya giderek oluşan arızayı giderdi. Gürpınar
ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi Yelekli mezrasında yaşanan içme suyu arızası için VASKİ ekipleri, malzemelerini atlara yükleyerek 3 kilometrelik yolu yaya giderek arıza bölgesine ulaştı. Son günlerde etkisini hissettiren soğuk ve karlı havalarda bile durmayan ekipler, Yelekli mezrasındaki su arızasını gidermek için büyük zorluklar yaşadı. Malzemeleri at sırtında ve omuzlarında taşıyarak saatlerce yaya yürüyen ekip, arızayı gidererek yeniden Yelekli mezrasına suyun verilmesini sağladı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:44 Kaynak: İHA
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