Son Dakika Haberleri: Vaski Ekibinin Zorlu Kış Mesaisi

Vaski Ekibinin Zorlu Kış Mesaisi

42 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında 5 kilometre yaya giderek oluşan 8 ayrı arızayı giderdi.

Vaski Ekibinin Zorlu Kış Mesaisi, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında 5 kilometre yaya giderek oluşan 8 ayrı arızayı giderdi.

Çatak ilçesine bağlı Sözveren Mahallesi Kirazlı mezrasında yaşanan içme suyu arızası için VASKİ ekipleri, malzemeleri ile birlikte yaklaşık 5 kilometrelik yolu yaya giderek arıza bölgesine ulaştı. Son günlerde etkisini hissettiren soğuk ve karlı havalarda bile durmayan ekipler, Kirazlı mezrasındaki su arızasını gidermek için büyük zorluklar yaşadı. Malzemeleri sırtlarında taşıyıp yaklaşık 5 kilometrelik yaya olarak gittikleri alanda 8 ayrı arızayı giderdi. Arızaya giden ekipler, zorlu yolculuklarını eğlenceye çevirerek kar üstünde kaymayı da ihmal etmedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Çatak, Kirazlı, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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