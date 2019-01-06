Vaski Ekibinin Zorlu Kış Mesaisi
45 dakika önce
VASKİ ekibinin zorlu kış mesaisi Ekipler, 5 kilometrelik alanı yaya giderek 8 ayrı arızayı giderdilerVAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında 5 kilometre yaya giderek oluşan 8 ayrı arızayı giderdi.
VASKİ
ekibinin zorlu kış mesaisi
Ekipler, 5 kilometrelik alanı yaya giderek 8 ayrı arızayı giderdiler
VAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında 5 kilometre yaya giderek oluşan 8 ayrı arızayı giderdi. Çatak
ilçesine bağlı Sözveren Mahallesi Kirazlı
mezrasında yaşanan içme suyu arızası için VASKİ ekipleri, malzemeleri ile birlikte yaklaşık 5 kilometrelik yolu yaya giderek arıza bölgesine ulaştı. Son günlerde etkisini hissettiren soğuk ve karlı havalarda bile durmayan ekipler, Kirazlı mezrasındaki su arızasını gidermek için büyük zorluklar yaşadı. Malzemeleri sırtlarında taşıyıp yaklaşık 5 kilometrelik yaya olarak gittikleri alanda 8 ayrı arızayı giderdi. Arızaya giden ekipler, zorlu yolculuklarını eğlenceye çevirerek kar üstünde kaymayı da ihmal etmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:23 Kaynak: İHA
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