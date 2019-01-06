Son Dakika Haberleri: Vaski Ekibinin Zorlu Kış Mesaisi

Vaski Ekibinin Zorlu Kış Mesaisi

45 dakika önce

VASKİ ekibinin zorlu kış mesaisi Ekipler, 5 kilometrelik alanı yaya giderek 8 ayrı arızayı giderdilerVAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında 5 kilometre yaya giderek oluşan 8 ayrı arızayı giderdi.

VASKİ ekibinin zorlu kış mesaisi
Ekipler, 5 kilometrelik alanı yaya giderek 8 ayrı arızayı giderdiler

VAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında 5 kilometre yaya giderek oluşan 8 ayrı arızayı giderdi.
Çatak ilçesine bağlı Sözveren Mahallesi Kirazlı mezrasında yaşanan içme suyu arızası için VASKİ ekipleri, malzemeleri ile birlikte yaklaşık 5 kilometrelik yolu yaya giderek arıza bölgesine ulaştı. Son günlerde etkisini hissettiren soğuk ve karlı havalarda bile durmayan ekipler, Kirazlı mezrasındaki su arızasını gidermek için büyük zorluklar yaşadı. Malzemeleri sırtlarında taşıyıp yaklaşık 5 kilometrelik yaya olarak gittikleri alanda 8 ayrı arızayı giderdi. Arızaya giden ekipler, zorlu yolculuklarını eğlenceye çevirerek kar üstünde kaymayı da ihmal etmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:23 Kaynak: İHA

Kirazlı, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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