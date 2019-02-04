Son Dakika Haberleri: Vaski Ekipleri, Dondurucu Soğukta Ateş Yakarak Çalıştı

Vaski Ekipleri, Dondurucu Soğukta Ateş Yakarak Çalıştı

35 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, dondurucu soğukta yaktıkları ateşin etrafında ısınarak kanalizasyon arızasına müdahale etti.

Vaski Ekipleri, Dondurucu Soğukta Ateş Yakarak Çalıştı, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, dondurucu soğukta yaktıkları ateşin etrafında ısınarak kanalizasyon arızasına müdahale etti.

Sabah saatlerinde Süphan ile Eminpaşa mahallelerinde oluşan arızaların onarımı için giden VASKİ ekibi, büyük zorluk yaşadı. Havaların oldukça soğuk seyrettiği Van'da çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, görevlerini yerine getirirken aynı zamanda soğukla da mücadele ediyorlar. Kepçeler bile arıza yerinde donan zemini kazmakta zorlanırken, ekipler de çalışmaya devam etmek için nöbetleşe yaktıkları ateşte ısınarak arızayı giderdi.

Merkez ve ilçelerde soğuk havalara rağmen çalışmalarını sürdüren VASKİ ekipleri, oluşan arızalara anında müdahale ederek halkın sıkıntılarını gidermek için yoğun gayret göstermeye devam ediyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:42 Kaynak: İHA

Sabah, Van, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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