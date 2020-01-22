VASKİ ekipleri, soğuk ve kara rağmen hizmeti aksatmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel VASKİ ekipleri, soğuk ve kara rağmen hizmeti aksatmıyor - Son Dakika

VASKİ ekipleri, soğuk ve kara rağmen hizmeti aksatmıyor

21 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 24 saatlik kesintisiz mesailerinde her türlü zorluğu aşarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

VASKİ ekipleri, soğuk ve kara rağmen hizmeti aksatmıyor, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 24 saatlik kesintisiz mesailerinde her türlü zorluğu aşarak hizmet vermeyi sürdürüyor.


Hizmetlerin aksatılmadan verilmesi ve halkın memnuniyeti için çaba harcanarak birçok zorluğa göğüs geren VASKİ ekipleri, dondurucu hava ve kar yağışına rağmen durmadan çalışıyorlar. Tüm ilçelerde aktif çalışmalarını sürdüren VASKİ ekipleri; yeni hat çekme, su arızası giderme, kanalizasyon hatlarının onarımı ve tıkanıklığı gidermek için yoğun mesai harcıyor.


Kış mevsiminin en sert geçtiği Başkale ilçesinde de çalışmalar soğuk havaya rağmen her alanda sürdürülüyor. Ekipler; Merkez Kadir Saruhan Cadddesi, Hafiziye Mahallesi Ayhanlar Sokak, Yeni Mahalle Karamanlar ve Varşaklar Sokak, Van- Hakkari yol üzeri, Tepebaşı Mahallesi Tuncerler, Stadyum, Alplar 2. Sokak, Bozkurtlar Sokak ile Başkale Kız Pansiyonu kanalizasyon ana hattı tıkanmalarını gidererek aktif hale getirdi. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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