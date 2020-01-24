VASKİ ekiplerinden karla mücadele çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel VASKİ ekiplerinden karla mücadele çalışması - Son Dakika

VASKİ ekiplerinden karla mücadele çalışması

6 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, dün akşamdan bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VASKİ ekiplerinden karla mücadele çalışması, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, dün akşamdan bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Van Büyükşehir Belediyesine VASKİ ekipleri de araç ve personelleriyle destek veriyor. VASKİ ekipleri, tüm ilçelerden gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaç duyulan yerlerde kepçelerle kar temizleme çalışmalarına katıldı. Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde VASKİ ekipleri kar çalışmalarına katılarak destek sundu.


Ekipler, şehir merkezinde de sabahtan itibaren kar temizleme işlemini yürütmeye devam ediyor. Şu ana kadar VASKİ Makine İkmal Garajı, ana bina, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye sahası, 1 Nolu su deposu, 2 Nolu su deposu, Gölbaşı Caddesi, A. Gazi Mahallesi, Zirai Donatım Sokak, Altıntepe Mahallesi alt yol, Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi, Akköprü Mezarlığı ve Mezarlıklar Müdürlüğü, Seyrantepe Mezarlık yolu, Akköprü Deresi ilçe minibüsleri durağı, İkinisan Polis Karakolu Sokağı, Narman Arsenik Tesisi, Otogar Arsenik Tesisi, Otogar Sahası, Edremit Arıtma Tesisi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolu, İskele Arıtma Tesisi, Şemsibey Su Deposu ve müftülük binası yolu olmak üzere birçok alanda kar temizliği gerçekleştirdi.


Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine destek veren VASKİ ekipleri, tüm araç ve personelleri ile çalışmalarını sürdürüyor. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
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