Son Dakika Haberleri: Vaski Ekiplerinin Zorlu Arıza Onarım Çalışması

Vaski Ekiplerinin Zorlu Arıza Onarım Çalışması

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin karla kaplı bölgedeki zorlu çalışmaları sonucu giderildi.

Vaski Ekiplerinin Zorlu Arıza Onarım Çalışması, System.String[]
Van'ın Bahçesaray ilçesindeki su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin karla kaplı bölgedeki zorlu çalışmaları sonucu giderildi.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, ekipler olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.


İlçenin İslam Mahallesi'nde çalışma başlatan ekipler, kar ve zorlu arazi koşullarına rağmen arızayı gidererek mahalleye tekrar su verilmesini sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:56 Kaynak: AA

Van, Bahçesaray, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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