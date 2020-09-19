VASKİ Genel Müdürü Kaplan'dan Tüketiciler Birliği Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

VASKİ Genel Müdürü Kaplan'dan Tüketiciler Birliği Derneği'ne ziyaret

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan, Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu'ya iadeyi ziyarette bulundu.

VASKİ Genel Müdürü Kaplan'dan Tüketiciler Birliği Derneği'ne ziyaret, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan, Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu'ya iadeyi ziyarette bulundu.

VASKİ Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan, Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu'yu makamında ziyaret ederek çalışmalar fikir alışverişinde bulundu. Tüketiciler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Taner Dilce, Yönetim Kurulu üyeleri Selver Gündüz, Cengiz Bingöl, Ahmet Bayram ve Ahmet Dündar'ın yer aldığı ziyarette, bir açıklama yapan Müdür Kaplan, kamu yararına çalışan böylesi güzel bir sivil toplum kuruluşunun varlığından çok hoşnut olduğunu belirtti. Ziyarette geçmiş yıllarda abonelerin kullandığı suyu, personellerin ihmalkarlığından kaynaklanan problemi Başkan Uğurlu'ya aktaran Kaplan, "Bizler hak ve hukuk çerçevesi içinde kimsenin hakkına girmeden biriken su borçlarını faturalara yansıttık. Sonuç itibarı ile bu kullanılmış ama faturalara yansıtılmadığından dolayı biriken bir borçtur. Bizler daha kaliteli hizmetler sunmak adına kurumumuzun alacağını tahsil etmek zorundayız. Zaten ihmalkarlığıyla bu rahatsızlığa sebebiyet veren tüm çalışanlarımıza gerekli soruşturmalar açılmıştır. Görevimiz ve makamlarımız ne olursa olsun bizler hizmet etmek zorundayız. Vatandaşlarımızın şikayetlerini bizlere ileten çözüm için titizlikle bu durumu takip eden Tüketiciler Birliği Derneği Şube Başkanı Erhan Uğurlu kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Bu borçlardan dolayı tüm abonelerimiz haklarını aramada özgürdürler. Ben bu anlamda kısa süre önce kurulan ve çalışmalarıyla ses getiren Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet idile getiren Başkan Uğurlu ise "Yüksek su faturalarından dolayı tüketicilerimizin yoğun şikayetlerini alıyoruz. Konuyla alakalı VASKİ Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan beyi makamından ziyaret ederek tüm sorun ve sıkıntıları kendilerine ilettik. Su tüketicilerini de yanımıza alarak faturalarına detaylıca baktık. Büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğumuz bu konuya Müdürümüz de gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Dernek olarak tüm şikayetlerimize kulak veren bugünde bizleri ziyaret eden VASKİ Müdürümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yönetim Kurulu, Gündüz Cengiz, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam VASKİ Genel Müdürü Kaplan'dan Tüketiciler Birliği Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

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