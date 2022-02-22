VASKİ Genel Müdürü Kaplan "suların kesildiği" iddialarını yalanladı - Son Dakika
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VASKİ Genel Müdürü Kaplan "suların kesildiği" iddialarını yalanladı

22.02.2022 14:35
VASKİ Genel Müdürü Kaplan "suların kesildiği" iddialarını yalanladı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kentte "suların kesildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kentte "suların kesildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Edremit ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kaplan, bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde "garip gurebanın içme suyu kesiliyor" şeklinde haberlerin yapıldığını söyledi.

Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesi arasında vatandaşa en ucuz suyu temin eden kurum olduklarını belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Konut fiyatı bakımından değerlendirdiğimizde KDV ve ÇTV hariç şu an 30 Su ve Kanalizasyon İdaresi içinde en ucuz suya sahibiz. VASKİ'nin borç stokunun olduğu, personelinin maaşını ödeyemeyecek duruma geldiğiyle ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Bunları kabul etmiyoruz. Aksine VASKİ'nin bizden önceki borçlarını ödüyoruz. Borç stokunun yüzde 80-90'nı bunlardan ibaret. VASKİ'nin günü geçmiş hiçbir yere ödemesi yoktur. Ne elektrik kurumuna ne Vergi Dairesine ne de SGK'ya. Bu borçları hükümetimizin çıkarttığı yapılandırmalardan faydalanarak ödüyoruz."

Kentteki su kesintilerine de değinen Kaplan, hükümetin çıkarttığı son iki yapılandırma döneminde de hiç bir vatandaşın suyunu kesmediklerini anlattı.

Tüm ödeme kolaylıklarına rağmen borcunu ödemeyenlerin sularının kesildiğini aktaran Kaplan, "Su kesme uygulamasını şehir merkezinde yaptık. 'Garip gurebanın içme suyu kesiliyor' diye bir algı çıkartıldı. Böyle bir şey yok. Düzenli şehir formatında, site içinde yaşayan ancak faturasını ödemeyen vatandaşlara ilk önce 2-3 sefer uyarılar gönderildi. Daha sonra su kesme işlemi yapıldı. VASKİ'nin 272 bin abonesi var. Faturasını ödemeyen 7 bin kişinin yarısı uyarıları alır almaz, diğer kısımda 24 saat içinde borçlarını ödedi. Şu an suyu kapalı hiçbir evimiz mevcut değildir." diye konuştu.

Kaçak su kullananlarla ilgili affın olmayacağını, gerekli cezanın verileceğini vurgulayan Kaplan, durumu kötü olan ve su borcunu ödeyemeyen vatandaşlara da yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Van, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VASKİ Genel Müdürü Kaplan 'suların kesildiği' iddialarını yalanladı - Son Dakika


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