VASKİ Genel Müdürü Kaplan; yüksek su faturalarının nedenini açıkladı - Son Dakika

VASKİ Genel Müdürü Kaplan; yüksek su faturalarının nedenini açıkladı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, son dönemde gündeme gelen yüksek su faturaları, biriken su borçları ve Van'ın su durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

VASKİ Genel Müdürü Kaplan; yüksek su faturalarının nedenini açıkladı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, son dönemde gündeme gelen yüksek su faturaları, biriken su borçları ve Van'ın su durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in liderliğinde, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'ın koordinasyonunda yapılan yatırımlar ve değişen hizmet anlayışı ile Van'ın gündeminde hak ettiği yeri alan VASKİ, her geçen gün hizmet standartlarını arttırmaya devam ediyor. Pandemi sürecindeki işlemler hakkında bilgi veren Genel Müdür Ülker Cem Kaplan, su borçları ve yüksek yazıldığı iddia edilen faturalarla ilgili detayları anlattı. Göreve başladıktan sonra başlattıkları çalışmalar sonucunda, 2014'den bu yana sık sık yönetim değişikliğinden kaynaklı bazı kısımlarda ihmaller olduğunu gördüklerini ifade eden Kaplan, "Şehir merkezinde apartmanlarımızda sayaçlarımız toplu halde bir yerde olduğundan, sayaç okuma işini çok rahat yapabiliyoruz. Ancak az katlı ve bahçeli evlerimizde sayaçlarımız evin içinde olduğundan endeks memurunun evin içine girmesi gerekiyor. Abonelerimizin sayaçlarında 2014 tarihinden öncesine varan birikmiş endeksler olduğunu gördük. Endeks memurlarımızın eve giremeyişinden, endeks memurumuzun eve sokulmaması veya endeks memurunun ihmalinden kaynaklı, fatura edilmemiş ancak sayaçta var olan sarfiyatlar olduğunu tespit ettik. Endeks memurumuz eve geldiğinde kapı açılmaz ve sayaç okunmazsa, endeks memuru standart evde yok tarifesi olan 15 metreküpü yazmak zorunda kalır. Sayaçta 50 metreküp tüketim varsa bu da sayaç üzerinde endeks birikmesine neden olur. Birden fazla faturanın bu şekilde tahakkuk ettiğini düşündüğümüzde sayaçta endeks birikmesi meydana geliyor. Abone "her ay düzenli ödüyorum" diye düşünüyor, ama okunmayan sayaçtaki evde yok tarifesi üzerinden tahakkuk eden faturayı ödüyor. Sayaçta kalan ve biriken endeks ödenmemiş oluyor. Ayrıca endeks memuru ilk defa o bölgede başlamışsa, o sayaçtaki birikmeyi görmüş, bu kadar yüksek faturayı yazması halinde gelişebilecek tepkilerden çekinmiş olabilir. Bu yüzden evde yok tarifesi uygulamaya devam etmiştir. Sayaçtaki gördüğü endeksi çekinerek veya başka nedenle yazmayan endeks memurumuz hatalıdır. Bunlar hakkında da gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi.


"Yüksek faturalı sayaçlara arıza kontrolü"


180 bin abonenin içinde yaklaşık bin abonemizin sayacının bu şekilde olduğunu düşündüklerini ifade eden kaplan, "Geç yazılmış ve sürekli evde yok tarifesi uygulanan abonelerimiz, 'bu daha önce neden yazılmamış' diyerek memurlarımıza tepki göstermektedir. Ayrıca uzun yıllardır bu şekilde okunmayan abonenin sayacını ayar istasyonuna alıp arızalı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sayaçtan bu suyun geçtiğinden, yani tüketildiğinden emin olduktan sonra tahakkuk ediyoruz. Bu uygulama abonelerin bizi eleştirmesine neden olabilir, ancak bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. Örneğin, şimdi zamsız tarifeden faturalandırılan 100 metre küp biriken endeks, bir gün mutlaka faturalandırılacaktır. Suya ileriki zamanlarda zam geldikten sonra faturalandırılması, daha yüksek fatura tahakkukuna neden olacağından şimdi faturalandırılması aslında vatandaşımızın lehinedir. Şu ana kadar 'su faturası yüksek tahakkuk etti' gerekçesi ile yaklaşık 300 abonemiz şikayette bulundu. Şikayette bulunan abonelerimizin sayaçlarını kontrol ettirdik, hemen hemen hiç birisi arızalı değil, ancak sayaçlar üzerinde birikmiş endeks çıktı. Tahakkuk eden fatura da bir aylık fatura değil, bugüne kadar okunamamış olan su sarfiyatından kaynaklı sayaç üzerinde biriken endeksin faturasıdır. Elektrik ve doğalgaz faturasının yanında, bizim faturamız yüksek değil. Ancak birikmelerden dolayı baktık ki vatandaşımız sorun yaşayacak, Sayın Valimiz ile de bu konuyu görüşüp çözüm ürettik" diye konuştu.


"Abonelere pandemi süreci taksitlendirmesi"


Sayaç üzerinde bulunan endeksi yazma ve ücretini tahsil etmek kendi görev ve sorumluluklarında olduğunun altını çizen Kaplan, "Bizim sayaç üzerinde birikmiş endeksi görmeme, parasını tahsil etmeme gibi bir yetkimiz yok. Vergi Dairesi, SGK gibi kurumların alacakları ne ise biz de o durumdayız. Dolayısıyla devlette kaybolmayan, tahsilatından vazgeçilemeyen vergi, elektrik ve doğalgaz borcu ne ise su borcu da aynen öyledir. Belki ertelenir, ancak tahsil edilmekten vazgeçilemez. Sayaçta biriken endeksleri tahakkuk ettirip tahsil etmek bize yönetim olarak sıkıntı oluşturabilir, ancak bunun yapılması gerekiyordu. Biz de pandemi nedeniyle sağlanan erteleme ve taksitlendirme dönemine denk getirerek, abonelerimizi zora sokmadan ödeme kolaylığı içinde bu yükten kurtulmalarına yardımcı olduk. 17 Nisan'da hükümetimiz tarafından çıkarılan kanunla belediyelere su faturalarını 3 ay erteleyip, 3 ay da taksitlendirme yetkisi verildi. Pandemi süreci içinde tahakkuk eden faturalar için uygulanacak erteleme ve taksitlendirmelere yasal faiz de uygulanmıyor. Birikmiş su faturası olanların kuruma başvurmaları halinde, Genel Kurul kararımızla Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını erteliyoruz, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına taksitlendirme yapabiliyoruz. Bu süreçte erteleme yaptığımız için faturalara hem faizsiz taksitlendirme, hem de ödeme kolaylığı getirilmiş oldu" dedi.


"Sayaç fotoğrafı ile fatura tahakkuku dönemi"


Kaplan, "Korona virüsü sürecine girdiğimiz zaman biz abonenin evine gidip hastalık riski taşıyabileceğimizden, ya da vatandaşın hasta olması durumunda personelimizi hasta etmemek için vatandaşlar ile bire bir diyalog kurarak, evde yok tarifesi uygulayalım dedik. Vatandaşın benim sayacımda 15 metre küp var beyanını öne alarak veya vatandaşın sayacın fotoğrafını çekmesini isteyerek endeks memuruna vermesi ile teması sıfıra indirecek bir sistem geliştirdik. Alınan pandemi tedbirleri nedeniyle kapalı olan işyerlerimize açılıncaya kadar fatura yazmadık, yazmıyoruz. Normal zamanda kapalı olan işyerlerimize, endeks okuma memuru gittiğinde iş yerinde yok tarifesi uygulanıyordu. Pandemi sürecinde aldığımız kararla bunu da yapmadık. Dolayısıyla Mart ayından bu yana kapalı olan işyerlerimize fatura kesmiyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cem Kaplan, Van, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel VASKİ Genel Müdürü Kaplan; yüksek su faturalarının nedenini açıkladı - Son Dakika

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