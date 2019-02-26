Vaski Genel Müdürü Tekataş'tan Müftü Arvas'a Ziyaret
1 saat önce
Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ı ziyaret etti.
Van
Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ
) Genel Müdürü Ali Tekataş, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas
'ı ziyaret etti.
VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, müftülük hizmet binası ziyaret ederek, Müftü Nimetullah Arvas ile bir araya geldi. Gündem ile ilgili sohbet edildikten sonra Müftü Arvas tarafından Ali Tekataş'a Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:49 Kaynak: İHA
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