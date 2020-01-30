VASKİ, Gevaş'taki muhtarlardan tam not aldı - Son Dakika
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VASKİ, Gevaş'taki muhtarlardan tam not aldı

6 saat önce

Van'ın Gevaş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nda Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün çalışmaları ele alındı.

VASKİ, Gevaş'taki muhtarlardan tam not aldı, System.String[]

Van'ın Gevaş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nda Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün çalışmaları ele alındı.


Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda yapılan toplantıda, VASKİ'nin Gevaş'a yaptığı yatırımlar görüşülürken, önümüzdeki çalışma sezonunda yapılacak hizmetler de detaylarıyla anlatıldı. Gevaş Kaymakamı Hamit Genç'in başkanlık ettiği toplantıda VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan da muhtarlarla bir araya geldi. Kaplan, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, her ilçede olduğu gibi Gevaş için de yeni projelerinin olduğunu ve bunu ileride açıklayacaklarını belirterek, "Her yerde olduğu gibi burada da adil su kullanımı ile ilgili sorunlarımız var. Kontrolsüz bir su tüketimi yapıyoruz. Kaynağın başında bulunanlar suyu daha tasarruflu kullanırlarsa, şebekeye bağlı herkes sudan faydalanmış olur. Suyu tasarruflu kullanmak birçok şikayetin önüne geçecektir. Muhtarlarımıza her türlü desteği bütçemizin el verdiği süreçte, imkanlarımızı zorlayarak veriyoruz" şeklinde konuştu.


VASKİ Genel Müdür Kaplan, amaçlarının kurumun su abonelik yapısını tamamlamak ve kurumsallaştırmak olduğunu dile getirerek, "Tüm muhtarlarımızdan ricamız, bulundukları yerleşim yerlerinde abonelik çalışmalarımıza destek vermeleridir. Çünkü VASKİ'nin tek gelir kaynağı su tahsilatlarıdır. Büyük maliyetler harcayarak halkımıza suyu ulaştırıyoruz. Bunun karşılığı olarak su ücretlerinin zamanında ödenmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.


Muhtarlar da tek tek söz alarak yapılan çalışmaları takdir ettiklerini, kamu kurumları arasında en fazla VASKİ'den memnun olduklarını dile getirdi.


Bazı mahalleler için dile getirilen sorunların da kısa zaman içinde çözüleceği belirtildi.


Toplantıya Gevaş'taki kamu kurum amirleri de katıldı. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gevaş, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:02 Kaynak: İHA
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