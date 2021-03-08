8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
08.03.2021 16:57
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kurumda çalışan kadın personelle bir araya gelen Kaplan, kadınların toplumun en önemli yapı taşını oluşturduğunu söyledi.
Kadınlara çiçek veren Kaplan, "Emekleriyle, fedakarlıklarıyla ve sevgileriyle insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.
Son Dakika Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu