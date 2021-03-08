8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kurumda çalışan kadın personelle bir araya gelen Kaplan, kadınların toplumun en önemli yapı taşını oluşturduğunu söyledi.

Kadınlara çiçek veren Kaplan, "Emekleriyle, fedakarlıklarıyla ve sevgileriyle insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.