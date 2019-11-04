Son Dakika Haberleri: VASKİ, kampüsteki su kesintisi için seferber oldu
Son Dakika Güncel VASKİ, kampüsteki su kesintisi için seferber oldu

VASKİ, kampüsteki su kesintisi için seferber oldu

7 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi içme suyu hattında meydana gelen arızayı onardı.

VASKİ, kampüsteki su kesintisi için seferber oldu, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi içme suyu hattında meydana gelen arızayı onardı.


Van'ın ana su şebekesine bağlı olmadan içme suyunu karşılayan üniversite hattında büyük bir arıza meydana geldi. VASKİ, görev alanında olmayan üniversite içme suyu hattındaki arızanın oluşmasıyla harekete geçti. 450 mm'lik içme suyu terfi hattında oluşan arızanın giderilmesi için akşam 19.00'dan gece 03.00'e kadar 8 saat çalışan VASKİ ekipleri, arızayı onararak yaşanan mağduriyete son verdi.


Üniversite yönetimi tarafından VASKİ'ye yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür edildi.


VASKİ ekipleri, ayrıca Van'da yaşanan yağışlarda da vatandaşların yardımına koşarak oluşan birçok soruna anında müdahale etti. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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