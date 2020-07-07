VASKİ'nin çalışmalarına mahalle halkından kazma kürekli destek - Son Dakika

VASKİ'nin çalışmalarına mahalle halkından kazma kürekli destek

- VASKİ'nin çalışmalarına mahalle halkından kazma kürekli destek Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan Bahçesaray ilçesi Ulubeyli Mahallesi'nde başlattığı çalışmalara vatandaşlar da kazma kürekle destek veriyor.

- VASKİ'nin çalışmalarına mahalle halkından kazma kürekli destek

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VAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan Bahçesaray ilçesi Ulubeyli Mahallesi'nde başlattığı çalışmalara vatandaşlar da kazma kürekle destek veriyor.

VASKİ yeni hizmet programı çerçevesinde birçok yerleşim birimine yeni su hattı çekme çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu sıkıntısı yaşayan Bahçesaray'ın Ulubeyli Mahallesi için harekete geçen ekipler, bin 200 metrelik bir hat çalışması başlattı. Zorlu Bahçesaray coğrafyasında çalışmalarını sürdüren ekipler, zaman zaman engebeli arazilerde sıkıntı yaşayınca mahalle halkı da gönüllü olarak çalışmalara destek verdi. Kepçe ve iş makinelerinin giremediği bölgelerde mahalleliler ve VASKİ ekipleri zorlukları sırt sırta vererek bir bir geçti. Ekipler tarafından başlatılan çalışma ile yıllardır su sıkıntı yaşayan mahalleli kısa süre içinde evlerinde içme suyuna kavuşacak.

Yıllardır mahalle olarak su sıkıntısı yaşadıklarını belirten Mahalle Muhtarı Senal Karahan, "Sıkıntımızı yıllardır dile getirmemize rağmen bugüne kadar bir çözüm bulunamamıştı. Çok şükür devletimizin yardımlarıyla bu sıkıntımız artık çözülüyor. Mahalle olarak zorlu bir coğrafyadayız. Bizde bunun farkında olarak ekiplere elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ekiplerin iş makineleriyle çalışamadığı alanlarda birlikte el ele verip su hattını döşüyoruz. Çalışmalarından dolayı başta VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bahçesaray, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel VASKİ'nin çalışmalarına mahalle halkından kazma kürekli destek - Son Dakika
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