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VASKİ'nin eğitim kurumlarına hizmeti takdir görüyor

55 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, yerleşim birimlerinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, eğitim kurumlarının da sorunlarının giderilmesi için yoğun gayret gösteriyor.

VASKİ'nin eğitim kurumlarına hizmeti takdir görüyor, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, yerleşim birimlerinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, eğitim kurumlarının da sorunlarının giderilmesi için yoğun gayret gösteriyor.


Yıllardır kanalizasyon sıkıntısı yaşayan 458 öğrencisi olan Gevaş ilçesindeki İzzettin Şir Anadolu Lisesinin sorunu, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından giderildi. Yaklaşık sekiz yıldır fosseptik ile çözüm arayan okulun kanalizasyon isteği, VASKİ Güney Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla 300 metre yeni hat çekilerek öğrencilerin yaşadığı sıkıntı tamamen ortadan kaldırıldı.


Okul Müdürü Recep Ergenç, yapılan çalışmayı takdir ettiklerini belirterek, fosseptik çukurları ile idare ediyorduk. Büyük sıkıntılar yaşadık. Bu defa yaptığımız başvuru hemen işleme alınıp hizmete başlandı. Kanalizasyon sorunumuz giderildi. Bu konuda emeği geçen tüm VASKİ emektarlarına teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gevaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
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