Vaski'nin Silahlı Su Timi İş Başında

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, silahlarını kuşanıp karlı yamaçları yaya halde aşarak su arızasına müdahale etti.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, silahlarını kuşanıp karlı yamaçları yaya halde aşarak su arızasına müdahale etti.



VASKİ ekipleri, su arızalarına ulaşmak için karlı dağları aşmaya devam ediyor. Halkın mağduriyetini gidermeye yönelik yapılan çalışmalarda zorluklarla mücadele eden VASKİ ekipleri, yabani hayvanların saldırısına karşı ruhsatlı av tüfekleri ile tedbir alıyor. Bazen kurt ve yabani domuzlarla karşılaşan ekibin saatlerce yaya gidip arızayı onarıp dönene kadar, kendi güvenliklerini de kendileri sağlıyor.



Erciş ilçesi İmam Abdal Yaylası'ndan Erciş merkez ve TOKİ konutlarına su sağlayan isale hattında meydana gelen arıza üzerine ekipler hemen harekete geçti. Araçların çıkamadığı yayla yolunda saatlerce yürüyen ekiplerin bazıları hemen arızayı onarmaya çalışırken, bazıları ise av tüfekleriyle güvenliği sağladı. Uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra İmam Abdal Yaylası'ndaki tıkanma giderilerek kaptaj ve çeşmeler de temizlendi. Arızanın giderilip tekrar suyun verilmesinden sonra ekip dönüş yolculuğuna başladı. - VAN

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