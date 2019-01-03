Son Dakika Haberleri: Vaski'nin Tüm Tesisleri 7/24 İzlenecek

Vaski'nin Tüm Tesisleri 7/24 İzlenecek

1 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, tüm tesislerini kamerayla izlenir hale getiriliyor.

Vaski'nin Tüm Tesisleri 7/24 İzlenecek, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, tüm tesislerini kamerayla izlenir hale getiriliyor.

VASKİ, kurumda dijital arşiv, Elektronik Bilgi Sistemi, Hizmet Denetim Sistemi, Taşıt Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi gibi birçok teknolojik sistemi uygulamaya alarak başarılı bir şekilde kullanıyor. VASKİ Genel Müdürlüğü, şimdi de tüm tesisleri kamerayla izlenir hale getiriyor. Uzaktan takip sistemiyle devreye alınacak sistemle merkez ve ilçe birimlerinin tümü 7/24 izlenebilecek.

Su depoları başta olmak üzere tüm tesislere kamera sistemi ve uzaktan izleme sistemi monte edilerek, güvenlik en üst seviyeye getirilecek. Tüm birimlerin izlenmesine olanak tanıyacak bir izleme odası da oluşturularak, kurumun hizmet veren tesislerinde yaşanacak güvenlik açığının önüne geçilmesi hedefleniliyor. Bilhassa kış aylarında ulaşılması zor olan yerlerdeki bazı birimler ve malzeme depolarında da hırsızlık gibi olayların yaşanmasına engel olunacak. VASKİ'nin tüm ilçelerde bulunan şubelerinde, makine ikmal garajında faaliyete geçecek olan scada izleme odası ile birlikte izleme sisteminin altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

Ayrıca VASKİ'ye bağlı merkez ve tüm ilçelerdeki birimlere dahili telefon hatlarla görüşme yapma imkanı da sağlandı. Bu uygulama ile hizmette olası aksamaların önüne geçilerek, hızlı bir iletişim ve koordinasyon sağlanacak. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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