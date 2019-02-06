Vaski'nin Tüm Tesisleri 7/24 Kamera ile İzlenecek
1 saat önce
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Van merkez ve ilçelerde bulunan kurum tesislerine kablosuz geniş bant haberleşme güvenlik kamera sistemi kurulumu için ihale gerçekleştirildi.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Van merkez ve ilçelerde bulunan kurum tesislerine kablosuz geniş bant haberleşme güvenlik kamera sistemi kurulumu için ihale gerçekleştirildi.
VASKİ toplantı salonunda VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı
başkanlığında yapılan ihaleye 6 firma teklif verdi. Çayırlı, kurum için hayırlı olmasını dileyerek, kurum ihalelerinin şeffaf ve herkese açık olduğunu açıkladı.
VASKİ sosyal medya ağlarından da canlı olarak yayınlanan ihalede, firmaların verdiği teklif zarfları komisyonca açılarak yapılacak iş için beyan edilen meblağlar açıklandı. Evraklar üzerinde yapılacak incelemeler sonrası ihaleyi kazanan firmanın açıklanacağı bildirildi.
Yapılacak çalışma ile su depoları başta olmak üzere tüm tesislere kamera sistemi ve uzaktan izleme sistemi monte edilerek güvenlik en üst seviyeye getirilecek. Tüm birimlerin izlenmesine olanak tanıyacak bir izleme odası da oluşturarak, kurumun hizmet veren tesislerinde yaşanacak güvenlik açığının, ekranlardan anında izlenerek tedbirler artırılmış olacak. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:08 Kaynak: İHA
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