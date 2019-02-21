Son Dakika Haberleri: Vaski Personelinden Kan Bağışı

Vaski Personelinden Kan Bağışı

1 saat önce

Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden büyük destek geldi.

Vaski Personelinden Kan Bağışı, System.String[]
Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden büyük destek geldi.

Kızılay ekiplerinin VASKİ Genel Müdürlük binasında açtıkları kan bağışı standına personeller büyük ilgi gösterdi. VASKİ'de sabah saatlerinde başlayan kan bağışı kampanyasının gün boyu devam edeceği belirtildi.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın personele çağrısı ile ilginin büyük olduğu gözlemlenirken, personelin kan bağışı için yoğun katılım göstermesi yetkilileri memnun etti.

VASKİ Genel Müdür yardımcıları Nazım Akman ile Emrah Çayırlı'nın da kan bağışında bulunduğu stantta, bağışta bulunanlara soda, çikolata ve üzerinde Kızılay logosu bulunan havlular verildi.

Kan bağışına VASKİ personelinin büyük ilgi göstermesine memnun olduklarını belirten yetkililer, hayat kurtarmada büyük önem taşıyan kan bağışının toplumda giderek yaygınlaşması için vatandaşların daha fazla katkı sunması gerektiğini belirttiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

CEO, Kızılay, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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