Son dakika haber... VASKİ selden zarar gören içme suyu hattını yeniledi - Son Dakika

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkale ilçesinde selden dolayı zarar gören içme suyu hattını yeniledi.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, ilçenin Mahmutabat Mahallesi'nde olumsuz hava koşulları ve sel nedeniyle tahrip olan içme suyu borularında çalışma başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda mahalleye 2 kilometrelik yeni servis yolu, 75 milimetre çapında yeni içme suyu hattı çekildi.

VASKİ İlçe Hizmetleri Güney Şube Müdürü Tefik Ergenç, yaptığı açıklamalarda, ilçede yaşanan sel sonucunda Mahmutabat Mahallesi'nin içme suyu hattının tahrip olduğunu belirtti.

Yaşanan sorunu gidermek için çalışma başlattıklarını aktaran Ergenç, "Yeni belirlediğimiz selden etkilenmeyecek güzergahta Van Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile yeni bir servis yolu açtık, açtığımız servis yolundan 75 milimetre çapında yeni içme suyu hattı ile mahallemize su verdik. Çalışmamızda bizlere destek olan Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür ederiz." diye konuştu.