VASKİ su bulma timi görev başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel VASKİ su bulma timi görev başında - Son Dakika

VASKİ su bulma timi görev başında

6 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki 'su bulma timi', özellikle kırsal mahallelerde çekilen su sıkıntısını gidermek için kaynak suyu arayışını sürdürüyor.

VASKİ su bulma timi görev başında, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki 'su bulma timi', özellikle kırsal mahallelerde çekilen su sıkıntısını gidermek için kaynak suyu arayışını sürdürüyor.


Van Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ), halkın temiz ve sağlıklı kaynak içme suyu kullanmasına yönelik çabaları sonucu yüzlerce yerleşim yeri suya kavuşturuldu. Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Harita ve Emlak İstimlak Müdürlüğü ekipleri; bunun için uzak yakın, kar kış demeden etüt çalışmalarını sürdürüyor. VASKİ ekipleri; 2018'de 114, 2019 yılında 122 olmak üzere toplam 236 mahalleye yeni hat çekerek kaynak suyu ile buluşturmayı başardı.


Ekipler bazen yaya bazen de at sırtında engebeli arazi şartlarında faaliyetlerini sürdürürken, mahalle muhtarları ve halktan da büyük destek görüyor. Kaynak sularının yerleşim yerlerine bağlanması ile VASKİ, daha maliyetli olan sondaj suyuna göre büyük oranda da tasarruf sağlamış oluyor.


Ekipler, ayrıca 70 kilometrelik kanalizasyon bağlantısı için de etüt çalışması gerçekleştirdi. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
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