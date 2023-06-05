Teknoloji ürünleri satan firmada müdür yardımcılığı yapan kişi mektup bırakıp intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji ürünleri satan firmada müdür yardımcılığı yapan kişi mektup bırakıp intihar etti

Teknoloji ürünleri satan firmada müdür yardımcılığı yapan kişi mektup bırakıp intihar etti

05.06.2023 13:00

Sakarya'da faaliyet gösteren Vatan Bilgisayar'da müdür yardımcılığı görevini yürüten 35 yaşındaki Ali S., gece saatlerinde depoda iple asılmış halde ölü bulundu. Yapılan incelemede Ali S.'nin yanında borçları sebebiyle intihar ettiğine dair bir mektuba rastlandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde faaliyet gösteren Vatan Bilgisayar'ın müdür yardımcısı gece saatlerinde depoda iple asılmış halde ölü bulundu. Cansız bedeni bulunan kişinin borçlarını belirttiği bir mektubu da ardında bıraktığı öğrenildi.

Hacıoğlu Mahallesi Sakarbaba Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Vatan Bilgisayar'da meydana gelen olayda, Müdür Yardımcısı 35 yaşındaki Ali S.'den haber alamayan iş arkadaşları mağazanın deposuna girdi.

EKİPLERE HABER VERDİLER AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ

Burada Ali S.'yi iple asılı halde gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Ali S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YANINDA BİR MEKTUP VARDI

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri bilgisayar mağazasının deposunda inceleme yaptı. Yapılan inceleme neticesinde Ali S.'nin yanında mektup bulunduğu ve içeriğinde de borçları sebebiyle intihar ettiğine dair yazı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Bilgisayar, İntihar, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknoloji ürünleri satan firmada müdür yardımcılığı yapan kişi mektup bırakıp intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
16:21 CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Satır arasında Kılıçdaroğlu'nun "Gitmiyorum" mesajı var
16:12 Son Dakika: Türk futbolunda bir dönem kapandı! Burak Yılmaz resmen sahalara veda etti
16:02 Son Dakika: Türk futbolunda bir dönem kapandı! Burak Yılmaz resmen sahalara veda etti
15:56 Hadise derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı, ten rengi herkesi şaşkına çevirdi
15:45 Hadise derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı, ten rengi herkesi şaşkına çevirdi
15:44 İSKİ skandalının kilit ismi Ergun Göknel hayatını kaybetti
15:36 İSKİ skandalının kilit ismi Ergun Göknel hayatını kaybetti
15:30 Tuzla'da denize düşen 18 yaşındaki tersane işçisi hayatını kaybetti
15:12 Tuzla'da denize düşen 18 yaşındaki tersane işçisi hayatını kaybetti
15:17 Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi, formülünü de verdi: Yatmadan önce 4 saat aç kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 16:27:52. #1.13#
SON DAKİKA: Teknoloji ürünleri satan firmada müdür yardımcılığı yapan kişi mektup bırakıp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement