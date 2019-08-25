VATAN CADDESİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI İÇİN ULAŞIMA KAPATILDI
4 dakika önce
VATAN CADDESİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI İÇİN ULAŞIMA KAPATILDI (2) (provalar)
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:25 Kaynak: DHA
VATAN CADDESİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI İÇİN ULAŞIMA KAPATILDI (2) (provalar)
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