Vatan caddesi'nde 29 ekim cumhuriyet bayramı resmi geçit töreni aktüel görüntüler
24 dakika önce
VATAN CADDESİ'NDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ GEÇİT TÖRENİ (2)
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:30 Kaynak: DHA
VATAN CADDESİ'NDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ GEÇİT TÖRENİ (2)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı Son dakika: Pençe -3 Harekatı'nda rahatsızlanan bir asker şehit düştü Doların ateşi söndü! Uluslararası piyasalarda 5,72'den işlem görüyor İsmail Küçükkaya'nın sorusu, kadın muhabiri ağlattı