Son Dakika Haberleri: Vatan caddesi'nde 29 ekim cumhuriyet bayramı resmi geçit töreni aktüel görüntüler
Son Dakika Güncel Vatan caddesi'nde 29 ekim cumhuriyet bayramı resmi geçit töreni aktüel görüntüler

Vatan caddesi'nde 29 ekim cumhuriyet bayramı resmi geçit töreni aktüel görüntüler

24 dakika önce

VATAN CADDESİ'NDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ GEÇİT TÖRENİ (2)

Vatan caddesi'nde 29 ekim cumhuriyet bayramı resmi geçit töreni aktüel görüntüler, System.String[]

VATAN CADDESİ'NDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ GEÇİT TÖRENİ (2)

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Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:30 Kaynak: DHA
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