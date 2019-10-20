Son Dakika Haberleri: Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı tören provası
Son Dakika Güncel Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı tören provası

Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı tören provası

38 dakika önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören için provalar bugün Vatan Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.

Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı tören provası, System.String[]
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören için provalar bugün Vatan Caddesi'nde gerçekleştiriliyor. Törene katılacak olan asker, polis ve birçok görevli hazır bulunuyor. Provada bando çalışması ve tören geçişi gerçekleşti. Provaların saat 14.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Vatan Caddesi'ne giden birçok yolda saat 14.00'a kadar kapalı kalacak.


- İstanbul
29 ekim cumhuriyet bayramı, Vatan Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın oto yıkamacı erkeklere taş çıkartıyor
Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı Müezzin görev yaptığı camide kendini asarak intihar etti CHP'li vekil Tanal: 51. Muhtarlar Toplantısı gerçekleşirse, erken seçimin habercisi olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 12:55:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı tören provası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]