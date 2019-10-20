Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı tören provası
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören için provalar bugün Vatan Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.
29 Ekim Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:16 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören için provalar bugün Vatan Caddesi
'nde gerçekleştiriliyor. Törene katılacak olan asker, polis ve birçok görevli hazır bulunuyor. Provada bando çalışması ve tören geçişi gerçekleşti. Provaların saat 14.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Vatan Caddesi'ne giden birçok yolda saat 14.00'a kadar kapalı kalacak.
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