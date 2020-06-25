Vatan Caddesi'nde iki çarpıştı: 1 ağır 2 yaralı (1) - Son Dakika

Vatan Caddesi'nde iki çarpıştı: 1 ağır 2 yaralı (1)
FATİH Vatan Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
FATİH Vatan Caddesi
üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:20 Kaynak: DHA
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