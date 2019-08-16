Vatan Caddesi'nde moto kurye kazası: 1 yaralı
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Vatan Caddesi'nde moto kurye kazası: 1 yaralıİSTANBUL - İstanbul (İHA)Fatih Vatan Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaparak yola savruldu.
Vatan Caddesi Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:13 Kaynak: İHA
'nde moto kurye kazası: 1 yaralı
İSTANBUL - İstanbul
(İHA)Fatih Vatan Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaparak yola savruldu. Kazada yaralanan moto kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 14.00 sıralarında Fatih Vatan Caddesi Aksaray
istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 39 AAG 014 plakalı motor kurye sürücüsü yol üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı ardından yola savruldu. Akan trafikte sürücünün savrulduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Akan trafiğin ortasında bilincini açık tutmaya çalıştılar
Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı sürücünün olduğu şeride gelerek akan trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Çevredeki vatandaşlar akan trafiğin ortasında ambulans bekleyen yaralı sürücünün bilincini açık tutmasını için elinden tutup konuşarak uyanık tutmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan sürücü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün çalıştığı firmadan gelen iş arkadaşları sürücünün motorunu olay yerinden kaldırdı. Polis
olayla ilgili çalışma başlattı.
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