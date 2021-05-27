FATİH Vatan Caddesi'nde dönüş yapan TIR'dan tonlarca ağırlıktaki beton blok düştü. Caddede bir süre trafik aksarken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Fethi Karaahmetoğlu'nun kullandığı 34 ADZ 48 plakalı TIR dönüş yaparken, 13 tonluk iki beton blok kaldırıma düştü. Kaldırıma düşen beton blok TIR'a da zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve araç kurtarma ekipleri sevk edildi. Beton blok ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı. Yol tekrar trafiğe açıldı. TIR sürücüsüne bin 670 lira ceza kesildi. Şans eseri kaldırımdan geçen olmaması facianın önüne geçti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Vatan Caddesi'nde tonlarca ağırlıktaki beton blok kaldırıma düştü - Son Dakika