Son Dakika Haberleri: VATAN CADDESİ'Nİ FELÇ EDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)
Son Dakika Güncel VATAN CADDESİ'Nİ FELÇ EDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ (1) - Son Dakika

VATAN CADDESİ'Nİ FELÇ EDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)

6 saat önce

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısını çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

VATAN CADDESİ'Nİ FELÇ EDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ (1), System.String[]
Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısını çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çatıdaki kişi

-Çevrede toplananlar

-İtfaiyenin branda açması


- İstanbul
Vatan Caddesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:06 Kaynak: DHA
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