Son Dakika › Güncel › Vatan Caddesi'ni felç eden intihar girişimi (1) - Son Dakika
Vatan Caddesi'ni felç eden intihar girişimi (1)
6 saat önce
Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.
Vatan Caddesi Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
'nde bulunan İstanbul
Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
- İstanbul
İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti