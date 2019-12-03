Son Dakika Haberleri: Vatan caddesi'ni felç eden intihar girişimi
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Vatan caddesi'ni felç eden intihar girişimi

6 saat önce

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.

Vatan caddesi'ni felç eden intihar girişimi

Vatan Caddesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:28 Kaynak: DHA
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